Itri, tanti auguri a nonna Civita, ultracentenaria ma in gran forma

Un traguardo incredibile quello raggiunto dalla signora Civita, di Itri, che ieri ha compiuto 107 anni ieri, 14 novembre.

Non hanno voluto mancare di farle gli auguri i ragazzi della Pro Loco itrana, che l’hanno definita “una colonna portante per il nostro paese ed è custode di una memoria storica non indifferente!”

I volontari sono anche riusciti a scambiare qualche parola con la signora cercando di carpire qualche segreto di longevità a nonna Civita. Dialogo tradotto dal dialetto, ovviamente.

“E’ complicato dire come si fa ad arrivare alla mia età – risponde Civita, perfettamente lucida – sinceramente non so neanche io quale sia stato il segreto che mi abbia aiutato ad arrivare fin qui”. Confessa poi di non avere abitudini particolari e di essere legatissima al suo paese.

I volontari infine, ci tengono a ringraziare per la disponibilità i parenti di nonna Civita. Durante la conversazione telefonica coi volontari, ad ulteriore conferma del suo ottimo stato di salute, la signora ha subito riconosciuto la voce al telefono di una delle volontarie, le ha chiesto informazioni sulla salute di ogni membro della sua famiglia, mostrando anche un grande senso di riguardo nei confronti delle persone che sono state a contatto con lei durante questi anni.

Magari il rispetto e quella che oggi sempre più spesso viene definita ‘empatia’ con le altre persone è alla base della vita lunga e serena di Civita, chissà…