Confindustria Catania, domani 16 novembre riunione con imprese su riqualificazione Zona Industriale

Ricognizione sullo stato di avanzamento dei lavori avviati con i fondi del Patto per Catania. Azioni da mettere in campo per gestire le emergenze, garantire sicurezza, consentire la programmazione di opere di manutenzione ordinaria dell’area industriale di Pantano D’Arci.

Questi i temi al centro della riunione che si svolgerà, domani, martedì 16 novembre, alle ore 10, nella sede di Confindustria (viale Vittorio Veneto, 109) con la partecipazione delle imprese associate.

Interverranno il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, l’assessore comunale con delega alla Zona industriale, Giuseppe Arcidiacono, il presidente della Sidra, Fabio Fatuzzo.