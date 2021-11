Coverciano, controllo antidroga: rinvenuti anche 4 involucri di hashish

Ancora un intervento della Polizia municipale contro lo spaccio di droga. Venerdì pomeriggio in zona Coverciano, durante un servizio antidroga da parte del reparto Antidegrado sono stati sorpresi due diciannovenni italiani in possesso di hashish.

Uno, molto probabilmente il cliente, è risultato in possesso di due grammi ed è stato segnalato alla Prefettura quale consumatore. Per l’altro invece è scattata la denuncia: gli agenti hanno rinvenuto infatti 4 involucri di hashish per il peso complessivo di 23 grammi, cui si sono aggiunti ulteriori 55 grammi trovati durante la perquisizione domiciliare. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.