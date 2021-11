Covid, calano i contagi giornalieri a Latina e provincia oggi: quasi tutti concentrati nel capoluogo

Tregua. Ma chissà se durerà. Dopo tre giorni in cui sul territorio della Asl di Latina si sono registrati costantemente almeno 100 nuovi casi giornalieri di contagio da covid 19, oggi il numero si dimezza. Non solo. Cambia drasticamente la distribuzione del contagio. Infatti, su 48 casi totali, 30 sono stati registrati a Latina. Gli altri in sette dei comuni della provincia.

Tregua anche ad Aprilia, dove il numero di casi dei giorni scorsi potrebbe riportare l’obbligo della mascherina anche all’aperto.

Questa la distribuzione dei casi segnalati oggi: Aprilia 5, Cisterna di Latina 5, Latina 30, Minturno 2, Pontinia 3, Sabaudia 1, Sezze 1 e Terracina 1.

Non si registrano vittime ne guariti. Una persona ha dovuto ricorrere al ricovero in ospedale. 911, infine, le prestazioni vaccinali offerte nei punti di vaccinazione della provincia. Numero che con l’inizio della somministrazione della terza dose, è inevitabilmente destinato a crescere.