Due anni dopo l’ “aqua granda” del 2019: l’assessore Mar e il consigliere Scarpa Marta in visita a Pellestrina alla vedova di Giannino Scarpa

15.11.2021 – “Sono passati due anni da quella tragica notte, ma l’Amministrazione comunale non ha certo dimenticato. In questo periodo abbiamo lavorato per far sì che i danni materiali subiti da tante persone fossero ristorati, ma la perdita di una persona è tutta un’altra cosa, ed è per questo che oggi siamo qua.”

L’assessore comunale Paola Mar, ed il delegato del sindaco per i Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta, hanno fatto visita, sabato pomeriggio, a Pellestrina, alla famiglia di Giannino Scarpa, il settantottenne morto nella notte tra il 12 ed il 13 novembre del 2019, per un corto circuito domestico avvenuto a causa dell’ “aqua granda”, provocata da una marea eccezionale, 187 centimetri, la seconda dopo quella del 4 novembre 1966, accompagnata da onde altissime dovute al forte vento e alla corrente.

L’assessore Mar ed il consigliere Scarpa Marta hanno consegnato alla vedova dell’anziano una pergamena, per testimoniare la vicinanza della città a lei e alla sua famiglia.