Europan – Giovani talenti per ridisegnare il volto di San Donà

15.11.2021 – Tra le proposte di Farecentrofarecittà, il progetto di rilancio del commercio nel centro urbano di Musile, Noventa e San Donà, c’è anche la rivitalizzazione urbanistica, che in questi giorni vede quasi conclusa la sedicesima edizione del concorso EUROPAN per giovani professionisti.

Il concorso europeo riguarda, per l’Italia, i due siti di Bitonto e San Donà di Piave con l’obiettivo di costruire progetti e rispondere a esigenze di rigenerazione urbana.

Europan è un concorso tematico di progetti, seguito da processi di realizzazione ed è uno strumento per le città che vi partecipano e gli attori locali per trovare e sviluppare strategie innovative per i loro siti in trasformazione.

Il tema progettuale per San Donà è la trasformazione del piano terra della sede di ATVO, rigenerata e pensata all’interno delle dinamiche urbane in atto nel Centro città e in previsione nell’area di Porta Nuova. Il tema proposto da San Donà ha rappresentato una vera sfida per i giovani progettisti che è stata raccolta dal 64% degli iscritti al Concorso, confermando l’interesse per la nostra città. I progetti resteranno anonimi fino alla proclamazione dei risultati del 13 dicembre di quest’anno e sono adesso nella fase di giudizio.

“Nel caso di San Donà, i progetti riguardano in particolare il futuro dell’area dell’attuale stazione degli autobus, che verrà spostata in prossimità della stazione ferroviaria con il grande cantiere di Porta Nuova; quali soluzioni per connettere l’asse che da Porta Nuova si snoda lungo il centro urbano e arriva al fiume, unendo sostenibilità, mobilità, bellezza e qualità urbana? Con questo concorso di idee diamo spazio a proposte innovative, che grazie a un confronto a livello europeo verranno valutate e porteranno al progetto vincitore” spiega il sindaco Andrea Cereser.

Dal 4 al 6 novembre è previsto, a San Sebastian in Spagna, il “Forum delle Città e delle Giurie”, evento riservato agli organizzatori, ai promotori dei siti e alle Giurie, al quale hanno partecipato anche il Presidente Turchetto di ATVO e il Sindaco di San Donà di Piave. Un confronto importante, che rappresenta una sessione intermedia di analisi comparativa dei progetti al livello europeo con l’intervento di alcuni rappresentanti delle città e delle Giurie nazionali.

Alla fine del concorso i risultati verranno presentati alla cittadinanza e, attraverso un workshop i cittadini potranno ragionare insieme ai progettisti per mettere a punto gli elementi del progetto. Un metodo unico nel suo genere che da oltre trent’anni ha contribuito a rivitalizzare tante città europee grandi e piccole.

I siti web di riferimento sono https://farecentrofarecitta.com/news/ e www.europan-italia.eu.