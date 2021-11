Festività natalizie: un mese di iniziative

Pronto il pacchetto di iniziative organizzate dal Comune di Piombino in collaborazione con le associazioni, i centri commerciali naturali, i quartieri e altri soggetti del territorio: da venerdì 26 novembre fino a giovedì 6 gennaio mercatini, presepi, esibizioni e tanto altro ancora animeranno le strade cittadine.

“Abbiamo organizzato un calendario ricco di eventi – spiega l’assessore alle Attività produttive Sabrina Nigro -, appuntamenti adatti ad ogni età. Si partirà con l’inaugurazione della luminaria e della pista di pattinaggio su ghiaccio prevista il 26 novembre, passando dai tipici mercatini natalizi, iniziative delle associazioni, animazione delle strade del centro e tour dei presepi, quest’anno con qualche sorpresa. Non poteva mancare l’iniziativa del trenino natalizio che attraverserà la città. L’obiettivo di queste iniziative è non solo quello di festeggiare il Natale ma anche promuovere il territorio: grazie alla collaborazione delle agenzie di viaggio proporremo il pacchetto natalizio come attrazione per i visitatori di Piombino”.

Nel dettaglio il calendario degli eventi comincia da venerdì 26 novembre alle 17.30 con l’accensione della luminaria in piazza Gramsci e l’inaugurazione alle 18.30 della pista di pattinaggio su ghiaccio installata al campetto dell’Isis Carducci Volta Pacinotti in via Ferrer. Lo stesso giorno tornerà il trenino natalizio con partenza da via Lombroso, angolo corso Italia, dalle 17 alle 19.30 con partenze ogni 20 minuti.

I giorni 3, 11, 12, 18, 19 e 24 dicembre alle 16.30 l’associazione Prendi l’arte e mettila ovunque sarà protagonista al Rivellino con spettacoli d’animazione a tema natalizio e poi di nuovo giovedì 6 gennaio alle 15.30 con l’animazione a tema Epifania.

Martedì 7 dicembre dalle 9 alle 18 in piazza Dante si svolgerà il mercatino di Natale organizzato da ProLoco Piombino e Le piazze che vorrei in collaborazione con il Primo circolo didattico e la scuola media A. Guardi. Nell’occasione sarà inaugurato l’albero di Natale. Nella stessa giornata alle 16.30 al Torrione si inaugurerà anche l’albero a cura dell’associazione Avis Piombino.

Mercoledì 8 dicembre alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione dei presepi della città con un tour del trenino dedicato.

Venerdì 10 alle 21 all’osservatorio di Punta Falcone si svolgerà l’evento “Aspettando la Cometa”, organizzato dall’Associazione Astrofili durante il quale i cittadini potranno osservare il cielo stellato.

Sabato 11 dicembre dalle 15 a Riotorto ci saranno i mercatini di Natale a cura dell’Associazione DanzaTeatro RioLab, mentre alle 15.30 in piazza Gramsci a Piombino si svolgerà l’evento di beneficenza “A Natale puoi” organizzato dalla Pubblica Assistenza.

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 dalle 10 in via Cellini avrà luogo il consueto mercatino “Aspettando Natale” a cura dell’Associazione Porta a Terra.

Sabato 18 dicembre alle 15 torna l’appuntamento a Riotorto con i mercatini di Natale, mentre alle 17.30 in piazza Rinascita al Poggetto l’Associazione Gruppo 2000 mette in scena il Presepe Vivente. Infine alle 21 alla Concattedrale Sant’Antimo grande appuntamento con il Concerto di Natale della Corale Mascagni.

Mercoledì 22 dicembre alle 17.30 in corso Italia si svolgerà l’esibizione della scuola di musica Woodstock, mentre giovedì 23 alle 17 gli amanti della Vespa si riuniranno in piazza Verdi per l’evento “Babbo Natale in Vespa!”, organizzato dal Vespa Club Piombino. Nella stessa giornata alle 18 si svolgerà per le vie del centro l’evento “Babbo natale in città”, a cura del Comitato Festeggiamenti.

Domenica 26 dicembre alle 10.30 in piazza Cappelletti partirà la camminata non competitiva “Smaltiamo il Panettone”, organizzata da Atletica Rivellino, Fratres e Spazio H.

Venerdì 31 dicembre, salvo diverse disposizioni legate all’emergenza sanitaria, torna il Capodanno in piazza, con musica e intrattenimento dalle 21 in piazza Verdi.

Mercoledì 5 gennaio in piazza Gramsci si svolgerà l’evento “Aspettando la Befana” a cura dell’associazione Fratres, mentre alle 17 in piazza Rinascita al Poggetto l’Associazione Gruppo 2000 organizza l’evento “Arriva la Befana”.

Infine, giovedì 6 gennaio alle 18.30 in piazza Verdi tornerà “La Befana dei Vigili del fuoco di Piombino”.

“Non poteva mancare l’iniziativa benefica che permetterà ai cittadini di acquistare un dono per i bambini meno fortunati – dichiarano l’assessore alle Attività produttive Sabrina Nigro e l’assessore all’Associazionismo Simona Cresci – e lasciarlo sospeso. Vista la grande partecipazione dello scorso anno, abbiamo voluto replicare l’iniziativa in collaborazione con i negozi aderenti”.

Torna infatti il “Regalo sospeso”, l’iniziativa di solidarietà per le famiglie lanciata dal Comune di Piombino. Le attività commerciali aderenti sono: il Piccolo Mondo, Idealcasa, libreria La Fenice, librerie Coop, cartoleria Charlie, cartoleria Jolly, cartoleria Playtime e Cartotecnica. I volontari dell’associazione San Vincenzo De Paoli ritireranno i pacchi e provvederanno a distribuirli alle famiglie.