Guidonia, 42 chili di droga nella ruota di scorta

Due corrieri della droga nascondevano 42 chili di droga nelle rispettive auto

I due corrieri, un 46enne romano e un 29 campano, marciavano sull’autostrada A1 senza correre troppo, per non insospettire le pattuglie su strada, ma i Carabinieri della compagnia di Tivoli erano sulle loro tracce da tempo.

Nella giornata di sabato li hanno fermati all’altezza dell’uscita per Guidonia, uno degli snodi di spaccio di Roma dove i corrieri si dividono le zone di competenza tra Roma est, periferie e alcuni arrivano anche nel basso Lazio e nella Campania.

Un maxi sequestro dunque, erano 42 i chili nascosti nel portabagli che conserva la ruota di scorta. Cocaina purissima, equamente distribuita nelle due vetture che viaggiavano separatamente, trovata già divisa in panetti e pronta alla vendita al dettaglio che avrebbero fruttato almeno due milioni di euro. Per i due è scattato immediatamente il doppio arresto mentre continuano le indagini dei Carabinieri per risalire al canale di approvigionamento dove la droga sarebbe dovuta arrivare.