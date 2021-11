Incendio ad Arzano di un capannone industriale, fumo nero visibile a chilometri di distanza (VIDEO)

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato all’alba di oggi in una fabbrica di Arzano, precisamente in via Torricelli. Una nube densa e nera si è alzata dalla struttura e sta raggiungendo la periferia nord ed il centro di Napoli, favorita dall’azione del vento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri. Si stanno utilizzando diversi mezzi per spegnere l’incendio, compresa un’autobotte chilolitrica per assicurare un continuo rifornimento idrico alle lance antincendio. A quanto pare è crollata anche una parete esterna e buona parte delle aree interne è già distrutta.

Non sono ancora note le cause, ma l’incendio potrebbe essere nato da un guasto ai macchinari della fabbrica. All’interno ci sono diversi oggetti di plastica, cosa che ha favorito il diffondersi delle fiamme.

Anche l’aria è irrespirabile e, dopo aver spento l’incendio, bisognerà valutare il grado di inquinamento. Di seguito il video pubblicato sulla pagina Facebook del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.