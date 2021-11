Non solo quelle che ultimamente stanno arrivando sul campo, arriva una nuova vittoria dell’U.S. Lecce contro il Fisco. È da poco stata comunicata, infatti, la sentenza n. 1638/2021 pubblicata oggi 15 novembre dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione 2 – che, in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente annullato l’atto di contestazione delle sanzioni relativo agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, richiamando peraltro l’altra sentenza della C.T.P. di Lecce n. 35/2020 che a sua volta aveva totalmente annullato l’avviso di accertamento per l’anno 2014 di euro 620.000.

U.S. Lecce contro il Fisco, ancora una vittoria

In sostanza, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici tributari hanno annullato gli avvisi di accertamento sia perché l’U.S. Lecce ha documentato tutti i costi di acquisto sia perché l’Agenzia delle Entrate di Lecce non ha dimostrato il contrario.