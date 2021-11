Mancini: ‘Fiducioso su qualificazione, e magari vinciamo il Mondiale’

“Avremmo dovuto battere la Bulgaria, ma anche non sbagliare i due rigori con la Svizzera, partite che potevano permetterci di chiudere il gruppo molto prima – dice alla Rai Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, dopo lo 0-0 con l’Irlanda del Nord che ha condannato gli azzurri a giocarsi i playoff per volare in Qatar -. Abbiamo pagato un periodo un po’ così, abbiamo faticato parecchio, ma continuo a essere fiducioso: possiamo qualificarci e magari vincere il Mondiale. Ai ragazzi ho detto che ormai non possiamo a fare più nulla, dobbiamo solo pensare a preparare bene la gara di marzo. Dobbiamo ritrovare lo spirito che ci ha contraddistinto prima e durante l’Europeo. Non abbattiamoci e recuperiamo le forze”.