Mogliano, Giornata Internazionale contro il femminicidio, Giornata internazionale contro la pena di morte: le iniziative

15.11.2021 – Dal 13 al 30 novembre le iniziative per sensibilizzare i giovani e la cittadinanza. “Questo mese di novembre annovera importanti appuntamenti su cui è importantissimo riflettere. Il 25 novembre è la giornata internazionale contro il femminicidio, mentre il 30 novembre ricorda la giornata internazionale contro la pena di morte. La Consulta comunale alle Pari Opportunità di Mogliano ha lavorato, in concerto con la Commissione Intracomunale alle Pari Opportunità, per programmare diverse iniziative che sensibilizzino l’opinione pubblica contro tali atrocità”.

Esordisce così, l’Assessore alle Pari Opportunità Giuliana Tochet, parlando delle numerose e interessanti iniziative in programma dal 13 al 30 novembre a Mogliano Veneto.

“Il grande impegno profuso per queste due settimane all’insegna della sensibilizzazione ha preso il via mercoledì 10 novembre con le letture nella scuola primaria e secondaria di primo grado per riflettere sugli stereotipi che coinvolgono femmine e maschi, a cura del gruppo di lettrici “Quante Storie!”, prosegue Giuliana Tochet. “Non basta ricordare con una giornata ciò che gli uomini maltrattanti perpetuano sulla donna, né solo ricordare la data del 30 novembre contro la pena di morte.

“L’amministrazione del Comune di Mogliano – spiega l’assessore alle Pari Opportunità Giuliana Tochet – ha aderito all’unanimità all’evento “cities for life” città per la vita, per garantire la giustizia e abolire definitivamente la pena di morte nel mondo. Grazie alla locale Consulta P.O., sono state programmate delle tavole rotonde per i giovani che frequentano il triennio delle scuole superiori locali, affinché nel loro futuro non ci siano più soprusi o violenze irrazionali. Proprio in occasione del 30 novembre, infine, ci sarà una serata conclusiva cui è invitata tutta la cittadinanza”. “Ci saranno momenti di riflessione sul femminicidio che non è diminuito nemmeno con il Covid, con reading e convegni anche il giorno 25 novembre, nonché la consueta staffetta lungo il Terraglio con l’arrivo in piazza dei Caduti. Quest’ anno è prevista anche la partecipazione di giovanissimi, con i loro elaborati grafici o scritti”.

LE INIZIATIVE

Lunedì 15 novembre

ore 11,30 – Collegio Astori Il diritto alla vita e rispetto dell’essere umano: contro ogni forma di violenza e di disuguaglianza a cura della Consulta Comunale per le Pari Opportunità e del Collegio Astori. Riservato agli studenti delle classi quarte e quinte del Collegio Astori. Relatori: Dott. Giovanni Parolin, Sostituto Procuratore presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia; Avv.ta Luciana Sergiacomi, Presidente della Consulta Pari Opportunità del Comune di Padova; Avv. Mauro Pizzigati docente universitario presso la facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; Prof. Vittorio Filippi, Sociologo, docente universitario.

Martedì 16 novembre ore 20,45 – Centro Sociale Cultura e violenza di genere. I servizi del territorio e la prevenzione nelle scuole. Intervengono: Isabella Saran, psicoterapeuta, Centro Antiviolenza Stella Antares; Nicoletta Regonati, psicologa, Cambiamento Maschile; ANPI Sez. Mogliano Veneto “Maria Braut”.

Martedì 23 novembre

ore 20,30 – Centro Sociale Con tutta la lentezza del numero 1 reading tratto dal romanzo di Alessandro Casagrande, a cura di Attori per Caso.

Giovedì 25 novembre, tutto il giorno: PIAZZA CADUTI La Mammografia e l’Ecografia Gratuita a cura di Prevenzione è Vita PARCO ARCOBALENO “Mafalda al Parco Arcobaleno per dire basta!” esposizione sagome di Mafalda a cura di Amici del Parco. BONISIOLO E ZERMAN “Le panchine rosse” Scopertura delle panchine rosse di Bonisiolo e Zerman a cura del Lions Club e delle associazioni di quartiere. CENTRO SOCIALE, ore 20.30 Il valore umano. “Viola, una vita di sofferenza e riscatto”. Reading di Rossana Fanny Duvall, con Daniela Vanin e Fulvia Rocchi. mostra fotografica di Margherita Bertoldo.

Dal 26 novembre – Liceo “Giuseppe Berto” Sensibilizzare ed educare a relazioni positive e libere dalla violenza. Due incontri per le classi del Liceo “G. Berto” condotti dalle operatrici del Centro Veneto Progetti Donna di Padova a cura di Coop Alleanza 3,0, L’8 sempre Donne Mogliano, Omega APS.

Domenica 28 novembre ore 8.45 -Terraglio Staffetta contro la violenza sulle donne lungo il Terraglio DA NORD ore 8,45 Partenza da Piazza Leonardo Da Vinci, Dosson di Casier ore 9,15 Pasticceria al Terraglio, Strada Terraglio 137 ore 9,35 Ometto Arredamenti, Via Franchetti 1 ore 9,50 Pizzeria Mandrillo, Via Terraglio 114 ore 10,15 giardino della Biblioteca Comunale di Preganziol per presentazione progetto “Intrecci” a cura del Gruppo Donne Preganziol, ripartenza ore 10,30 verso il Terraglio ore 11,00 Ristorante Cammello, Via Terraglio 274 ore 11,25 Ristorante Umi (ex Bacareto), Via Marconi 83 DA SUD ore 11,00 Partenza da Piazzale Chiesa S. Antonio, località Marocco Domenica 28 novembre ore 11,45 – Piazza Caduti Arrivo Staffetta contro la violenza sulle donne. Cerimonia di commemorazione con deposizione di una rosa rossa sulla pietra d’inciampo in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio. Esibizione pattinatrici della Scuola Pattinaggio Marcon. Azioni sceniche. Letture a cura del gruppo di lettrici “Quante Storie!”.

Martedì 30 novembre ore 11.30 – Collegio Astori Il diritto alla vita e la pena di morte: contraddizione o giustizia? a cura della Consulta Comunale per le Pari Opportunità e del Collegio Astori. Riservato agli studenti delle classi quarte e quinte del Collegio Astori. in econference anche per gli studenti del liceo Berto. Relatori: Magistrato Carlo Nordio, ex Procuratore della Repubblica a Venezia; Prof. Vittorio Filippi, Sociologo, docente universitario; Avv. Mauro Pizzigati, docente universitario presso la facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Martedì 30 novembre ore 20,30 – Villa Marignana Benetton Il diritto alla vita e la pena di morte: contraddizione o giustizia? a cura della Consulta Comunale per le Pari Opportunità e dell’Associazione Culturale Museo Toni Benetton. Relatori: Magistrato Carlo Nordio, ex Procuratore della Repubblica a Venezia; Avv. Mauro Pizzigati, docente universitario presso la facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; Prof. Vittorio Filippi, Sociologo, docente universitario. Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid 19.