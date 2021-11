Prossimi Congressi del Pd

In previsione dei Congressi del Partito Democratico del 2021 che si terranno nel periodo tra il 18 novembre e il 10 dicembre, sono iniziate le fasi preparatorie.

La Commissione Territoriale per il Congresso, si è più volte riunita in questi ultimi giorni per i vari adempimenti richiesti dal Regolamento regionale.

Entro l’11 novembre era fissato il termine per la presentazione delle candidature a segretario/a del coordinamento territoriale e a segretario/a dell’unione comunale sottoscritte da un numero di firme fissato dal suddetto regolamento.

Fino al giorno in cui si terranno i congressi di circolo, sarà invece possibile candidarsi a segretario/a dei vari circoli della Val di Cornia e dell’Isola d’Elba.

Le Unioni Territoriali sono presenti a Piombino e Campiglia Marittima.

Nella riunione di ieri pomeriggio, 12 novembre, terminate le verifiche, si sono acquisite le presentazioni delle seguenti candidature:

Unica candidatura presentata per la Segreteria del Coordinamento Territoriale dal segretario uscente Simone De Rosas.

Due sono le candidature per Segreteria dell’Unione Comunale di Piombino, quelle di Andrea Baldassarri e Alfredo Pineschi.

Infine unica candidatura anche per la Segreteria dell’Unione Comunale di Campiglia Marittima quella di Viola Balestri, anche lei segretaria uscente dell’attuale Unione Comunale.

E’ in corso la definizione del calendario delle date in cui si terranno i congressi dei vari circoli che inviteranno direttamente i loro iscritti ad esprimersi per i segretari e per la composizione dei prossimi organismi, assemblee e direttivi.

L’assemblea territoriale sarà composta, per decisione della direzione uscente, da 80 membri suddivisi fra i vari comuni.

La Commissione, coordinata da Rossana Soffritti è composta da Leo Bruscoli, Leonardo Caporioni, Michela Guerrini e Doriano Scali e da Enzo De Bonis in qualità di delegato della Commissione di Garanzia