Qualificazioni Mondiali: Berardi, ‘È un momento difficile’

“Sapevamo che giocare qui a Belfast non sarebbe stato facile – analizza Domenico Berardi al microfono Rai -. Abbiamo dato tutto, ma non siamo riusciti a far gol. Il rammarico è non aver chiuso prima il girone. Purtroppo, è un momento difficile, ma dobbiamo rimboccarci le maniche aspettando i playoff di marzo. Lo spirito dell’Europeo c’è sempre stato, però, ripeto, stiamo attraversando un momento difficile. Adesso bisogna reagire, pensare ai playoff e cercare in tutti i modi di qualificarsi”.