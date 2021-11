Ritorna il malware Joker: le app da cancellare immediatamente

Joker è un malware, in grado di fare danno a un sistema informatico. La brutta notizia è che è tornato, in diverse applicazioni per Android. Lo avevamo notato l’ultima volta a inizio estate, in 8 app: in questo caso le applicazioni sono 7. Per la prima volta, il pericoloso virus è comparso nel 2017, per poi mostrarsi di tanto in tanto. Questa volta, Joker reca danni come il furto di informazioni dallo smartphone o l’iscrizione a servizi a pagamento non richiesti.

Lo riporta l’azienda di cybersicurezza Zscaler (citata da La Razon): sono queste le applicazioni da cancellare immediatamente da smartphone o tablet Android.

Now QRcode Scan – più di 10000 installazioni

EmojiOne Keyboard – più di 50000 installazioni

Battery Charging Animations Battery Wallpaper – più di 1000 installazioni

Dazzling Keyboard – più di 10 installazioni

Volume Booster Louder Sound Equalizer – più di 100 installazioni

Super Hero-Effect – più di 5000 installazioni

Classic Emoji Keyboard – più di 5000 installazioni

Google Play Store rimuove queste app, ma se le troviamo ancora installate bisogna farle scomparire, prima possibile.