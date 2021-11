Ronco Scrivia, 60enne provoca un incidente stradale. Sottoposto al test alcolemico risulta positivo

In questo fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Genova, hanno intensificato i servizi volti a garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine ed extra urbane su tutto il territorio della provincia. Nel corso dei servizi sono state identificate circa 150 persone e controllati oltre 70 autoveicoli.

Nel corso dei controlli, 5 automobilisti sono risultati avere un passo alcolemico superiore a quello consentito (0,50 ml/l) e denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro del mezzo. Tra questi, un uomo di 60 anni, alla guida del proprio veicolo, ha provocato un incidente stradale a Ronco Scrivia, fortunatamente non causando danni a persone ma solo materiali. Sottoposto ad alcoltest risultava avere un alto tasso alcolemico.