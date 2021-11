Irrompe in casa di una donna. Paura in centro a Sezze

Una brutta disavventura quella vissuta, questa mattina, da una signora di Sezze. Come ha raccontato lei stessa su facebook, intorno alle 5 di mattina si è ritrovata un ragazzo, africano, praticamente nudo che stava riposando in casa sua. In quel momento all’interno dell’abitazione non c’erano altre persone. Il giovane, come testimoniato dalla stessa signora, era evidentemente ubriaco per avere, secondo lei, bevuto in uno dei locali che affacciano sulla così detta piazza dei Leoni, a due passi da casa sua. Stordito dall’alcool non ha cercato di tornare al proprio alloggio, forzando la porta di casa della donna per cercare un posto dove riposare.

‘Me lo sono ritrovato quasi in camera mia, denudato e senza scarpe‘, racconta. E ancora: ‘Per farlo andare via gli ho dovuto dare un giubbotto ed un paio di scarpe di mio figlio. E anche in quel momento non voleva andarsene’. La donna, scossa ed impaurita, ha chiamato allora un’amica ed è scoppiata in lacrime. Solo in quel momento il giovane ha capito la situazione e si è allontanato. ‘Vi lascio immaginare il terrore che ho avuto’… conclude.

L’uomo è stato poi raggiunto, più tardi, dai militari della locale stazione carabinieri. La donna non ha voluto sporgere denuncia ma i militari hanno comunque ammonito lo straniero che risulta adesso segnalato. Insomma, se una cosa del genere dovesse ripetersi, non se la caverà così a buon mercato.