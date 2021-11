Tornano le borse di studio per gli studenti meritevoli di Albignasego

Le domande vanno consegnate entro il 6 dicembre



15.11.2021 – Anche quest’anno il Comune di Albignasego ha emanato il bando per l’assegnazione di venti borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli che frequentano le scuole superiori o l’università. In base alle domande, che dovranno pervenire in municipio entro le ore 13 del 6 dicembre, e la graduatoria che sarà successivamente stilata da un’apposita commissione, saranno assegnate 10 borse di studio di 100 euro a studenti della scuola secondaria superiore e altre 10 borse di studio da 400 euro a studenti universitari. «Le borse di studio sono una buona prassi che l’Amministrazione comunale dedica da anni agli studenti meritevoli» dichiara il sindaco Filippo Giacinti. «Il nostro obiettivo è di riconoscere loro, anche attraverso un piccolo contributo economico, l’impegno che hanno profuso negli studi e i risultati raggiunti».

Le borse di studio sono riservate a studenti residenti nel Comune di Albignasego al momento della domanda e iscritti nell’anno accademico o scolastico 2020/2021 presso le Università e gli istituti

secondari superiori.Sono ammessi gli studenti che hanno frequentato “Le Accademie di Belle Arti, gli Istituti Superiori di Educazione Fisica”, i corsi triennali di diploma di I livello accademico della scuola

Conservatorio, in quanto sono equiparati ai corsi di laurea di I livello rilasciati dall’Università, e tutti gli altri istituti che dalla legge sono equiparati a corsi universitari.

I requisiti per accedere al bando sono riportati nel sito internet del Comune di Albignasego: tra questi, per gli studenti universitari, vi sono l’essere in regola con gli esami e non essere fuori corso, e avere conseguito, alla data del 10 agosto 2021, una media ponderata superiore a 27/30.



Gli studenti frequentanti le scuole superiori, invece, non devono essere in ritardo nella propria carriera scolastica e devono aver conseguito la promozione senza “debiti formativi”.

È inoltre necessario avere una media matematica dei voti conseguiti al termine dell’anno scolastico 2020/2021 non inferiore a 8,5/10 (dal conteggio sono escluse le votazioni conseguite per l’insegnamento della religione). Per gli studenti che hanno conseguito la maturità al termine dell’anno scolastico 2020/2021 andrà considerato il voto finale di 100/100.

In base al corso di studio è previsto infine un preciso numero di crediti formativi che gli studenti devono necessariamente aver conseguito: per la casistica completa si rimanda all’avviso pubblicato sul sito internet comunale.