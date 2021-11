Ulss 2, Giornata diagnosi precoce tumori del collo, nei reparti di orl visite gratuite di screening

15.11.2021 – In occasione della Giornata nazionale di prevenzione dedicata alla diagnosi precoce dei tumori del collo, prevista per il 23 novembre, i reparti di otorinolaringoiatria dell’Ulss 2 si rendono disponibili a effettuare gratuitamente visite di screening. I cittadini residenti nella Marca che presentano problematiche di tumefazione o gonfiore del collo potranno recarsi il 23 novembre, previa prenotazione a Montebelluna e Vittorio Veneto e con accesso diretto a Treviso, nelle seguenti sedi:

ospedale di Montebelluna: le visite vanno prenotate telefonicamente allo 0423 611011, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Saranno effettuate presso l’ambulatorio Orl, situato al terzo piano del corpo B (presso il reparto di Day Surgery). Negli spazi dell’ospedale saranno affissi cartelli pubblicitari e sarà organizzato il percorso per raggiungere l’ambulatorio dedicato.

le visite vanno prenotate telefonicamente allo 0423 611011, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Saranno effettuate presso l’ambulatorio Orl, situato al terzo piano del corpo B (presso il reparto di Day Surgery). Negli spazi dell’ospedale saranno affissi cartelli pubblicitari e sarà organizzato il percorso per raggiungere l’ambulatorio dedicato. ospedale di Vittorio Veneto: le visite vanno prenotate telefonicamente allo 0438 665231, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Le visite saranno effettuate in Piastra ambulatoriale.

le visite vanno prenotate telefonicamente allo 0438 665231, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Le visite saranno effettuate in Piastra ambulatoriale. ospedale di Treviso: le visite verranno effettuate, con accesso diretto, dalle ore 08.30 alle ore 13.30 negli ambulatori Orl-Day hospital senza appuntamento né impegnativa (portare solo eventuale documentazione precedente).

La Giornata nazionale di prevenzione dei tumori del collo è indetta dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale, SIOeChCF, alla luce dei dati che evidenziano che i tumori della testa e del collo sono il settimo cancro più comune in Europa con oltre 150.000 nuovi casi diagnosticati nel 2012.

In Italia questo tipo di tumori rappresenta il 3% di tutti i tumori con un’incidenza di 18 nuovi casi l’anno ogni 100 mila abitanti e una tendenza in incremento. Per queste patologie, infatti, si prevedono circa 9.500 nuovi casi e 4.500 decessi l’anno con una frequenza media tre volte superiore nei maschi rispetto alle femmine e un’incidenza che aumenta progressivamente con l’età a partire dai 50 anni.

Nonostante la sua gravità e la crescente diffusione c’è poca consapevolezza sociale del cancro della testa e del collo e i risultati di cura sono ancora insoddisfacenti malgrado gli importanti sviluppi nelle tecniche di diagnosi e cura che si sono avuti nell’ultimo decennio.

La comparsa di una tumefazione del collo, senza altri disturbi, in un adulto, può essere la prima manifestazione di un tumore della testa e del collo e costituire l’unica spia di un carcinoma del naso o della gola, di un linfoma, di un tumore tiroideo o di un tumore delle ghiandole salivari. La diagnosi tempestiva di una metastasi cervicale è raccomandata perché il ritardo peggiora lo stadio e la prognosi della malattia.

Per maggiori informazioni e contatti www.sioechcf.it