Veneto, contributo all’affitto per emergenza Covid, quando presentare le domande

15.11.2021 – A partire dal giorno 18 novembre e fino al giorno 10 dicembre 2021 è possibile presentare le domande per accedere al contributo all’affitto per la prima casa per Covid. Il contributo è dedicato alle famiglie del Veneto, titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, che hanno subito, a causa del perdurare dell’emergenza Covid, una riduzione del reddito familiare superiore al 30%, desumibile confrontando la situazione reddituale attuale con quella pre-pandemia ricavate rispettivamente dall’’ISEE corrente e dall’ISEE ordinario.

La Regione del Veneto ha scelto di destinare per il 2021 una quota pari a 4 milioni di euro al finanziamento del cosiddetto procedimento regionale FSA-covid3.

Il contributo potrà variare da 300 a 800 euro a famiglia, in funzione dell’affitto stimato non sostenibile. Il beneficio sarà riconosciuto ai soggetti utilmente collocati in graduatoria fino a esaurimento delle risorse stanziate. Le domande si potranno presentare esclusivamente on line, non è necessario disporre di un pc, basta anche solo uno smartphone o un tablet.

Maggiori informazioni e compilazione della domanda al seguente indirizzo: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa_covid3/index.html