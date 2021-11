Villa Bordonaro, ragazza investita due volte e non soccorsa. E’ grave, chi ha visto parli

E’ stata investita due volte a distanza di pochi minuti la ragazza di 20 anni, G.B., tuttora ricoverata in gravi condizioni al Trauma center di Villa Sofia. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato davanti a Villa Bordonaro.

La famiglia ha rivolto un appello, “Chi ha visto qualcosa parli, nostra figlia ne ha bisogno”. (Potete anche scrivere a palermo@dayitalianews.com. Secondo una prima ricostruzione la ragazza che aveva aveva partecipato a una serata nel locale davanti all’ingresso del Parco della Favorita, Tra le 2.30 e le 3 sarebbe la ragazza è uscita e avrebbe attraversato la strada ma è stata investita da una ragazza alla guida di una Citroen C3 ed è caduta per terra; mentre si trovava sull’asfalto un’altra macchina l’ha travolta passandole di sopra. L’autista ha proseguito la sua corsa e non ha prestato soccorso. Gli investigatori stanno passando al settaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’investitore.