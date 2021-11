A Crocetta del Montello incontro pubblico per parlare delle Grave di Ciano

Giovedì 18 Novembre 2021 alle ore 20.30 l’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico con tutta la cittadinanza per contrastare il progetto delle casse di espansione nelle Grave di Ciano

16.11.2021 – L’Amministrazione comunale di Crocetta del Montello chiama a raccolta tutta la popolazione sulle problematiche del progetto delle casse di espansione nelle Grave di Ciano. Giovedì 18 Novembre alle ore 20:30 si terrà l’incontro pubblico, organizzato in collaborazione con il Comitato per la tutela delle Grave di Ciano presso il Pattinodromo di Crocetta. L’obiettivo della serata è spiegare la situazione ai cittadini di Crocetta del Montello, facendo il punto della situazione su cosa è stato fatto dall’Amministrazione negli ultimi mesi e confrontandosi su possibili soluzioni future.

L’obiettivo della Giunta guidata da Marianella Tormena resta infatti quello di impedire la realizzazione di un progetto che avrebbe delle ripercussioni molto negative su tutto il territorio comunale e dei Paesi limitrofi, distruggendo completamente il delicato e prezioso ecosistema delle Grave di Ciano.

Alla serata oltre al Sindaco di Crocetta del Montello che presenterà lo stato della situazione e gli interventi di carattere amministrativo in corso, interverranno il Presidente del Comitato per la tutela delle Grave di Ciano Franco Nicoletti che spiegherà le azioni in atto per far conoscere la problematica tra la popolazione. Inoltre, prenderanno la parola anche l’Ingegnere Gianni Dal Moro, redattore delle osservazioni al nuovo Piano Alluvioni 2021-2027 per il Comune di Crocetta del Montello che spiegherà il rapporto tra le casse di Ciano e la pianificazione della sicurezza sul Piave, la dottoressa Katia Zanatta, botanica esperta di biodiversità e redattrice dello studio sulla flora della Grave di Ciano che illustrerà il grande valore ambientale dell’area, oltre a Renzo Bortolussi, Presidente dell’associazione A.C.Q.U.A. di Dignano (UD) che racconterà come nel suo Comune è stato fermato il progetto delle casse di espansione sul fiume Tagliamento. A moderare la serata il giornalista e scrittore Luigi Gandi.

“Vogliamo sensibilizzare il più possibile la popolazione sul tema delle Grave di Ciano – spiega il Sindaco di Crocetta del Montello, Marianella Tormena -. Per noi la battaglia per salvare non solo l’ecosistema delle Grave ma anche il Comune di Crocetta del Montello è appena cominciata ed è importante che i cittadini siano ben informati dei rischi di questo progetto e conoscano tutti i dettagli del nostro piano d’azione”.