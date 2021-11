Al via la IV edizione de ‘Il Giardino Ritrovato’ nel parco di via Torre Belfredo

16.11.2021 – Un’occasione per incontrare le associazioni di volontariato cittadine ma anche un ottimo pretesto per degustare in compagnia prodotti locali e castagne. Torna, per la sua quarta edizione (dopo lo stop del 2020) la manifestazione “Il Giardino Ritrovato”: il 20 e 21 novembre, in occasione della Festa della Madonna della Salute, il parco di via Torre Belfredo a Mestre sarà animato dalle associazioni di volontariato, presenti con i propri gazebo allestiti per accogliere la popolazione. Insieme a loro anche gli espositori di alcune attività commerciali della zona e stand gastronomici con prodotti del territorio. L’inaugurazione, con la presenza delle autorità, è prevista per sabato 20 alle 11. La giornata si concluderà alle 20 per riprendere il giorno successivo dalle 9 alle 20.

L’evento è stato presentato stamani nella Sala Consigliare del Municipio, a Mestre: “Si tratta di un’occasione importante perché coincide con una festa religiosa molto sentita. Ringrazio chi si fa carico di dare momenti di serenità, festa e svago ai cittadini. La manifestazione, che ha un risvolto solidale, coincide con un percorso volto al recupero del parco di via Torre Belfredo. Parliamo di ‘Giardino Ritrovato’ perché è stato restituito alla cittadinanza. In base al principio di sussidiarietà abbiamo valorizzato il parco” ha spiegato nel corso della presentazione l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar.

“Non sono l’assessore delle feste, ma quello che mette in contatto le associazioni con i cittadini per vivificare i luoghi” ha poi precisato Mar. “Sono orgogliosa e grata di avere tanti compagni di viaggio, anche nuovi. La città cerca di essere più vivibile e aperta. A Mestre abbiamo cominciato da zero e stiamo cercando di fare sempre meglio. Vorrei che le associazioni lavorassero tutte insieme anziché coltivare solo i propri interessi. Il nostro orticello è tutta la città, siamo al suo servizio”.

A spiegare le finalità de ‘Il Giardino Ritrovato’ stamani è stata Lorenza Lavini, portavoce del gruppo omonimo: “La manifestazione mira ad avvicinare le persone alle associazioni di volontariato e devolvere i proventi in beneficenza. Ci saranno in tutto 19 stand di cui 15 richiesti dai gruppi di volontariato del territorio, che collaborano con noi. A sopresa quest’anno le Pink Fire Lilt hanno invitato a dare la propria testimonianza sull’importanza dello sport Diego Donà, selezionatore di atleti di paracanoa. Grazie alle persone che si sono date da fare per mettere a punto l’iniziativa – un gruppo di commercianti aveva a cuore il recupero di questo spazio urbano – e all’assessore Mar per la disponibilità. Abbiamo presentato questa proposta grazie al supporto della Pro loco di Mestre e al suo presidente Giampaolo Rallo ma anche dell’associazione Arte e Cultura Veneta presieduta da Roberto Rigamonti. Ringrazio anche monsignor Gianni Bernardi”.

“Complimenti per questa iniziativa interessante abbinata alla festa della Salute. Noi sportivi siamo stati fortunati a poter continuare ad allenarci durante i mesi di lockdown. Per le associazioni di volontariato affiancarsi a circoli sportivi serve a promuovere tra la gente la cultura dello sport, dopo il periodo di fermo dovuto al Covid 19. Far ginnastica fa bene al corpo e allo spirito. Sfruttate le nostre competenze. E’ un’ottima opportunità da cogliere” le ha fatto eco Diego Dogà, responsabile tecnico settore Paracanoa e Pink Fire Lilt.

Hanno mostrato il proprio entusiasmo per l’iniziativa anche la vicepresidente della Municipalità Mestre Carpenedo, Paola Tommasi, augurandosi “Un ritorno a sorridere, trovarsi tutti insieme e avere relazioni nuove” e il presidente della Pro Loco Mestre Giampaolo Rallo: “Ci occupiamo di attività sociali e culturali, così abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione all’evento”. Infine il presidente Roberto Rigamonti dell’associazione Arte e Cultura Veneta ha ribadito il fine benefico del progetto: “La nostra associazione ha restaurato il parco 7-8 anni fa. Nel corso dei due giorni de ‘Il Giardino Ritrovato’ sarà realizzata una lotteria grazie agli sponsor. I proventi andranno tutti in beneficenza”.