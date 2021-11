Fossalta di Portogruaro, incidente su un cantiere: ferito operaio

16.11.2021 – Alle 7.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Alessandro Manzoni a Fossalta di Portogruaro per un incidente sul lavoro in un cantiere: ferito un operaio. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno liberato l’operaio rimasto parzialmente schiacciato da una trave di ferro mentre era a bordo di un muletto. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM ed elitrasportato in codice rosso in ospedale.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei tecnici dello Spisal e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 10 circa.