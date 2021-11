Fondi, domani i funerali di Lorenzo: in serata fiaccolata in sua memoria

Una città ancora sconvolta per la morte di uno dei figli prediletti, si prepara a dare l’ultimo saluto a Lorenzo Marzoli, il fotografo 39enne di Fondi morto in un incidente stradale nella notte tra il 13 ed il 14 novembre scorsi.

Un addio che si svolgerà in due momenti. Prima i funerali, previsti presso la chiesa di San Francesco alle 15 e 30 domani, 17 novembre. Visto che saranno in tanti a voler partecipare alla funzione, probabilmente l’ingresso alla chiesa sarà contingentato.

Motivo per il quale i tanti cittadini di Fondi, e non, che gli volevano bene, si sono dati appuntamento per la sera, intorno alle ore 20, per una fiaccolata che partirà da piazza De Gasperi.