Gallicano nel Lazio, incidente in Via Tivoli: autocisterna con 12mila litri di Gpl si ribalta

Prontamente chiusa la strada per permettere le operazioni di messa in sicurezza della strada

Questa mattina verso le 8:30 un’autocisterna che trasportava circa 12 mila litri di Gpl ha perso il controllo finendo fuori strada per poi ribaltarsi. In Via Tivoli, a Gallicano nel Lazio si sono subito precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Palestrina, il Carro rilevamento radioattivo chimico, il nucleo Nbcr, nucleare, biologico, chimico e radiologico, e il Carro Travasi. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di travaso e messa in sicurezza.

Ancora da accertare il motivo dell’incidente che non avrebbe coinvolto altri veicoli, sono in corso i relativi accertamenti.