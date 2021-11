Grotte Celoni: si abbassa i pantaloni davanti ai bambini, fermato dai residenti

L’uomo si è abbassato i pantaloni in pieno orario scolastico davanti a tanti bambini, è stato fermato da un gruppo di residenti di zona

davanti alla fermata della Metro C di Grotte Celoni un uomo si è abbassato i pantaloni per fare pipì davanti a tanti bambini in procinto di entrare a scuola. La scena è stata notata da un gruppo di genitori che sono subito intervenuti.

Sono stati allertati gli agenti del reperto Volanti che, giunti sul posto hanno fermato l’uomo mentre provava a divincolarsi. Per lui l’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.