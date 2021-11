Brutto incidente questa mattina, intorno all’ora di pranzo, su via Ninfina, a Sezze.

All’altezza del secondo tornante delle Coste, due mezzi, un furgone ed una piccola utilitaria, si sono scontrati, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Nello scontro sono rimasti coinvolti tre uomini, due in un mezzo ed uno nell’altro. Due i feriti. Dalle prime informazioni ricevute i feriti sono in condizioni serie ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari, gli agenti della polizia locale che stanno gestendo la viabilità, oltre a fare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’urto. A quanto pare, però, il furgone avrebbe investito l’auto.

Problemi, naturalmente, per la circolazione stradale, ripristinata intorno alle 14 e 30.