Lesignano dè Bagni: 22enne schiacciato da un macchinario inceppato

Lesignano dè Bagni (Parma). E’ accaduto nella mattinata di oggi, martedì 16 novembre: siamo in un’azienda del settore alimentare, in particolare produttrice di salumi, di recente costruzione. Un operaio 22enne, originario dello Sri Lanka, è morto schiacciato: stava tentando di far ripartire un macchinario, che si era inceppato. Il contratto del giovane era regolare.

E’ accaduto alle ore 11 circa del 16 novembre: il lavoratore è morto durante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, giunti sul posto in pochi minuti. Al fine di ricostruire quanto accaduto, le verifiche tecniche sono in corso.

Sono arrivati in loco anche i Carabinieri di Lesignano dè Bagni e gli operatori della Medicina del Lavoro dell’Ausl. Ora si tratta di ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente, anche al fine di accertare eventuali responsabilità.