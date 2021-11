Maltempo a Catania: tombini saltati a piazza Roma, alberi caduti a piazza Giovanni Verga

Il maltempo da questo pomeriggio a Catania ha ripreso a fare sentire i suoi effetti e l’allerta tra le persone residenti in città è tornata. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo hanno effettuato degli interventi per mettere in sicurezza alcuni luoghi della città.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa, gli interventi hanno riguardato dei tombini saltati a piazza Roma e a piazza S.Maria di Gesù, degli alberi caduti in piazza Giovanni Verga e in viale della Libertà e degli allagamenti nella zona del polo commerciale di Misterbianco e sul tratto terminale della circonvallazione. Non si segnalano comunque danni a persone e non ci sono stati fatti di rilievo nel quartiere S.Maria Goretti, nei pressi dell’aeroporto.

Secondo l’aggiornamento delle 21,30 gli interventi in corso sono 8, mentre sono 20 le chiamate in attesa. Una squadra del Comando Provinciale di Catania è stata inviata nella frazione di Valdittaino, nel Comune di Assoro, nell’Ennese, a supporto delle richieste di intervento in quella zona. Si tratta prevalentemente di soccorsi a persone rimaste all’interno delle proprie auto in panne, di allagamenti, di danni d’acqua e alberi e pali pericolanti. Nella foto in evidenza l’incrocio tra la via Vincenzo Giuffrida e il viale Raffaello Sanzio, dove la pioggia batte molto forte.