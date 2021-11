Modena, omicidio in via dei Manzini: corpo riverso sul pavimento

Modena. Siamo in via dei Manzini, in zona Fratelli Rosselli. Una donna 71enne sarebbe stata uccisa per mano del figlio 48enne, Carlo Evangelisti. I Vigili del Fuoco e il 118 hanno aperto la porta dell’abitazione: il corpo era riverso sul pavimento. La Squadra mobile, giunta in loco, conduce le indagini.

La donna è stata colpita o strangolata? Non lo sappiamo ancora. In passato, il figlio avrebbe avuto problemi legati all’abuso di alcol. Questa mattina, questi avrebbe dichiarato di avere ucciso la madre: si sarebbe rivolto a un amico, con il quale era seduto al bar.

La Polizia di Stato è stata allertata e il 48enne è stato portato in questura. Nella notte, alcuni vicini avrebbero sentito forti urla: uno stato di cose che a quanto pare si ripeteva spesso. Alle ore 10 e 30 circa sono arrivati i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118. Poi è stata la volta della Polizia scientifica e del magistrato di turno.