Molto più che un gioco, violenza nello sport: una ricerca per prevenire

Una ricerca sulla violenza fisica, verbale, psicologica nello sport con particolare attenzione ai giovani compresi nella fascia di età tra i 13 e i 17 anni. E’ al centro del progetto “Molto più che un gioco”, lanciato da Freccia Azzurra Firenze Basket e subito sposato dall’assessorato allo sport e dalla Uisp Unione Italiana Sport Per Tutti comitato di Firenze.

Un questionario in forma anonima sarà diffuso nei prossimi giorni agli atleti di tutte le società sportive affiliate Uisp a Firenze e in Toscana. Due gli obiettivi della ricerca: la conoscenza del fenomeno e la futura formazione degli istruttori e dei tecnici, per avere le armi necessarie ad affrontare il fenomeno.

“Un progetto importante anche alla luce di quanto accaduto nei campi di calcio ad ottobre e lo scorso fine settimana – ha dichiarato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – si tratta di fenomeni molto gravi e insieme a Uisp e società sportive ci siamo attivati per individuare forme di contrasto e sensibilizzazione. La violenza in adolescenza è un serio campanello d’allarme che non deve essere trascurato in nessun ambito, nemmeno in quello sportivo – ha aggiunto – si sconfigge soprattutto con la formazione che, per essere efficace, deve coinvolgere il maggior numero di persone possibile”.

E ancora: “Il questionario che sottoponiamo a tutte le società sportive fiorentine e toscane rientra nell’ambito dei momenti formativi che ogni anno dedichiamo ai nostri tecnici e dirigenti. L’input, arrivato dalla Freccia Azzurra Firenze Basket è stato esteso a tutte le società sportive, senza limitazioni, per avere uno spaccato più ampio possibile del fenomeno da analizzare – puntualizza il presidente di Uisp Comitato di Firenze Marco Ceccantini – Nel corso degli anni ci sono state altre attività di formazione e iniziative analoghe, penso ad esempio al progetto nazionale Ultracorretto e ad altre collaborazioni portate avanti con la Fiorentina. Come Uisp da sempre diamo grande attenzione a questi momenti formativi”.

Lo scorso anno l’Associazione Firenze per la Pallacanestro con il supporto della Freccia Azzurra (e il patrocinio del Comune) aveva organizzato un corso di formazione on line per prevenire i fenomeni di violenza e bullismo negli ambienti sportivi, per gli adulti che partecipano ad attività sportiva con minorenni.