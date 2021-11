Qualificazioni Mondiali Qatar: Come funziona nuova formula playoff

Grazie ai 16 punti conquistati nel Girone, l’Italia sarà testa di serie ai playoff, quindi giocherà la semifinale in casa. Per le qualificazioni al Mondiale del Qatar, la FIFA ha modificato il regolamento applicando una nuova formula che non prevede più il doppio confronto (andata e ritorno) come accadde con la Svezia 4 anni fa. Ai playoff parteciperanno le dieci seconde dei dieci gironi oltre alle due migliori della Nations League, sempre che non abbiamo già avuto accesso diretto al Mondiale o ai playoff tramite il secondo posto. Durante il sorteggio del 26 novembre, 6 di queste 12 squadre saranno considerate teste di serie, pertanto in ciascuno dei tre gironi da 4 che verranno sorteggiati ci saranno 2 teste di serie che non potranno sfidarsi tra loro nelle semifinali. Previste solo gare secche, chi vince accede alla finale. Le semifinali dei tre gironi (due per girone, sei in tutto) si giocheranno il 24 e 25 marzo, mentre il 28 e 29 marzo si disputeranno le tre finali che decreteranno le qualificate a Qatar 2022. Le semifinali si giocheranno in casa delle squadre teste di serie, le finali in campi determinati da sorteggio. Ecco le teste di serie a oggi: Italia, Portogallo, Russia, Scozia. Prima o seconda fascia: Repubblica Ceca, Polonia, Svezia, Galles. Non teste di serie: Austria, Macedonia del Nord. Restano ancora da stabilire due partecipanti: una tra Finlandia e Ucraina, una tra Olanda, Turchia e Norvegia.