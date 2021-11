‘Buuu’ razzisti in seconda categoria: sotto accusa i tifosi del Norma

Ancora un episodio che poco ha a che fare col calcio ai danni di una formazione di calcio pontina. Dopo l’aggressione al Monte San Biagio Under 19 in quel di Velletri, un’altra brutta storia ci arriva direttamente dalla Seconda Categoria.

Vittima, in questo caso, la società I Briganti di Itri, che domenica era impegnata in trasferta sul campo del Norma, per la quinta giornata del girone L.

Quando la partita ormai si avviava verso la fase finale, ad un certo punto dalle tribune iniziavano a piovere i fastidiosissimi ‘buuu‘ razzisti nei confronti di due giocatori di origine africana della formazione itrana, da parte di un gruppetto di persone.

Da dire che gli altri tifosi presenti sugli spalti hanno provato a zittire i ‘razzisti’, ma con scarsi risultati.

Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Norma, il neo eletto Andrea Dell’Omo, che ha sottolineato come: “Norma non è un paese razzista. E questo lo ribadiamo a gran voce. Ci siamo subito affrettati a metterci in contatto con l’amministrazione di Itri per porgere le nostre scuse e ribadire che non siamo una comunità razzista. Allo stesso tempo ci faremo promotori di un incontro chiarificatore tra le due società di calcio”.

Dell’episodio si occuperà anche il giudice sportivo che, probabilmente, comminerà la sconfitta a tavolino alla formazione di casa che invece, sul campo, conduceva abbastanza comodamente per 3 a 1.