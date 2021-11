Reggina, un altro calciatore amaranto verso Cosenza

Un altro calciatore dopo Mario Situm potrebbe lasciare Reggio Calabria in direzione Cosenza. Il passaggio del calciatore croato ha creato non poche polemiche tra la tifoseria amaranto in estate, a favore di quella cosentina che invece è rimasta molto entusiasta dell’arrivo in terra silana di Situm.

Secondo quanto riportato da cosenzachannel, anche Vasco Regini potrebbe approdare a Cosenza nella sessione di calciomercato invernale. L’ex Sampdoria, nonostante le brillanti prestazioni nei minuti giocati in casacca amaranto, non sta trovando molto spazio a causa della titolarità fissa della retroguardia amaranto che ad oggi ha sbagliato poco e nulla. Un nodo che potrebbe essere sciolto tra qualche settimana in attesa di capire i movimenti di calciomercato intorno al club amaranto.