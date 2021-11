Tragedia sfiorata a Sesto Imolese (BO). E’ stata salvata dai Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo (BO) una signora italiana sulla settantina che ieri pomeriggio, ore 17:00 circa, si è sentita male mentre cercava le margherite in un terreno.

Non vedendola rientrare a casa, il marito, preoccupato per l’incolumità della donna e date le condizioni atmosferiche del momento (buio, freddo e pioggia), ha dato l’allarme. Avvistata mentre giaceva priva di sensi nel fango di un canale di scolo, situato nelle vicinanze da dove si era allontanata, la donna è stata tratta in salvo dai Carabinieri che si sono calati nel fossato e l’hanno tirata fuori di peso.

Tranquillizzata dai Carabinieri, la signora è stata trasportata dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola (BO).