Udienza prefallimentare Calcio Catania, ecco cosa ha deciso il giudice

Si è conclusa con un riserbo sulla decisione da prendere l’udienza prefallimentare per il Calcio Catania, fissata per questa mattina alle 9.

Un’udienza al Tribunale di Catania durata per circa un’ora durante la quale i vertici della Sigi, la società che gestisce il club rossazzurro, ha portato le carte per dimostrare di essere in regola con i conti, per i quali spesso si è parlato di una ricapitalizzazione.

Al termine il giudice del Tribunale Fallimentare, il dottor Fabio Letterio Ciraolo, ha deciso di prendersi il diritto di decidere sul futuro del club etneo, se dichiarare o meno il fallimento.

Il prossimo step sarà nella giornata del prossimo giovedì 18 novembre, quando il Tribunale si riunirà per decidere se dichiarare fallita o meno la società rossazzurra.