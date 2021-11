Un focolaio in una scuola elementare di Mira

16.11.2021 – Un focolaio di casi Covid-19 si registra in questi giorni in un Istituto scolastico di Mira, una scuola primaria. Probabilmente a partire dalla positività iniziale di un insegnante, che aveva già portato alla messa in quarantena di una classe dell’Istituto, si sono registrati 10 casi di positività tra gli alunni di questa prima classe testata.

Nei giorni successivi, gli accertamenti hanno individuato una serie ulteriore di positività in altre tre delle cinque classi dell’Istituto, rispettivamente 10 casi di positività in una seconda classe testata, 2 casi di positività in un terza classe sottoposta a tampone, e 2 casi di positività (una delle quali in attesa di conferma dal test molecolare) nella quarta classe testata; una quinta classe risulta attualmente libera da casi di positività.

Monitorando l’evolvere della situazione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha messo in atto, progressivamente e secondo le indicazioni ministeriali, tutte le azioni di contenimento e di prevenzione: sono quindi 25 i casi di positività fin qui rilevati, mentre sono attualmente 64 i contatti scolastici in quarantena. Gli alunni coinvolti sono per la maggior parte asintomatici; i pochi paucisintomatici presentano sintomatologia blanda (algia addominale, vomito, raffreddore).