Venezia, per la Festa della Salute, ok al mercatino

16.11.2021 – L’assessorato al Commercio e alle Attività produttive rende noto che è stata firmata la disposizione che consente la collocazione del consueto mercatino in occasione della Festa della Madonna della Salute.

Dal 19 al 21 novembre, ci saranno 29 posteggi per i banchi che vendono le candele e i dolci per i grandi e i più piccini.

Gli articoli religiosi saranno collocati in Campo della Salute e in Campo San Gregorio, mentre in Rio Terà dei Catecumeni ci saranno i banchi dedicati alla vendita di articoli vari (le tradizionali frittelle, la frutta candita, dolciumi, caldarroste, palloncini, giochi, ecc.).

“Sarà una gran bella festa – dichiara l’assessore Costalonga – soprattutto per i bambini, che più di tutti hanno sofferto per il distanziamento sociale e la didattica a distanza imposti a causa della pandemia. Un modo per tornare a socializzare, a relazionarsi con i coetanei e godere delle gioie proprie dell’età dell’innocenza. Le tradizioni servono a tenere vivo il tessuto sociale e vanno mantenute. Una di queste è il passaggio alla chiesa della Salute per una preghiera, per portare una candela e, perché no, per assaggiare una frittella, o sognare con un palloncino. Piccoli gesti che, soprattutto in un periodo come questo, servono a mantenere acceso il desiderio di ritorno alla normalità”.