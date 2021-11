Vittorio Veneto, il Museo della Battaglia ospita una giornata dedicata all’archeologia subacquea

Sabato 20 novembre – ore 09-30 – Aula Civica

16.11.2021 – L’individuazione e l’esplorazione dei grandi relitti navali delle ultime due guerre mondiali e del periodo risorgimentale è un tema di grande fascino e un’attività che – come spiega l’Assessore alla Cultura della città di Vittorio Veneto – «solleva importanti questioni relative alla conservazione e alla tutela di un patrimonio che, a tutti gli effetti, è ormai di natura archeologica e riveste quindi una grande importanza sia dal punto di vista storico che culturale.

I problemi sono tanti e diversi: si pensi, ad esempio, al fatto che i vascelli colati picco durante i conflitti conservano ancora al proprio interno le spoglie dei caduti che affondarono con loro ma anche materiali esplosivi di grande potenza che nulla hanno perduto della loro pericolosità. È nata così l’idea di organizzare la giornata di studi che si svolgerà sabato prossimo al Museo della Battaglia a completamento del ciclo di eventi legati al Centenario del Milite Ignoto».

Interverranno Barbara Davidde, soprintendente Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, Marco D’Agostino (che diresse il famoso scavo della galea veneziana di San Marco in Boccalana, un’isola della laguna scomparsa sott’acqua nel corso del XVI secolo a causa subsidenza), il comandante Maurizio Loi, direttore del Museo Navale di Venezia con il ricercatore Alessandro Menegazzo, Alessandro Asta, responsabile della Soprintendenza per l’Archeologia Subacquea di Venezia e Laguna e i fratelli Andrea e Nicola Falconi della «Sitmar Sub», azienda specializzata in interventi di esplorazione e ricerca a profondità elevata che racconteranno la storia del «Marianna», la prima unità mista a vela e vapore della Marina Austroungarica, affondata nel 1852 tra Punta Maistra e Chioggia.

I lavori inizieranno alle 09.30 con il saluto delle autorità. Gli interventi degli esperti prenderanno il via alle 10.00. Alle 14.30, dopo la pausa pranzo si terrà una tavola rotonda con dibattito aperti agli interventi del pubblico. Moderatore è il contrammiraglio Roberto Domini. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti. È necessario il possesso del green pass e l’utilizzo della mascherina.