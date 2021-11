La situazione Covid in Italia torna a preoccupare e si torna a parlare di dividere il territorio italiano in zone. La zona gialla, quindi, torna ad essere un incubo per alcune parti del nostro Paese. In Puglia, per fortuna, il bollettino Covid giornaliero, ma anche quello stilato settimanalmente, continua a fornire indicazioni confortanti. A fronte di un aumento dei contagi, infatti, rimane sotto controllo la situazione ospedaliera, primo dato che si valuta nella classificazione dalla zona bianca in una zona più a rischio. Gli ospedali pugliesi e le terapie intensive al loro interno, quindi, restano sotto controllo. Ci sono solo due pazienti in più, rispetto alla settimana scorsa, nei settori di rianimazione pugliesi dedicati a Covid. Al Dea di Lecce sono soltanto tre i pazienti a lottare tra la vita e la morte.

Zona gialla in Italia, le cinque Regioni a rischio

Torna l’incubo zona gialla, quindi, per alcune Regioni italiane, ma non per la Puglia dove, come detto, la situazione sembra stabile. L’allerta è scattata per cinque Regioni dove si torna a parlare di zona gialla: soprattutto per il Friuli Venezia Giulia, ma anche per Veneto, Valle D’Aosta, Liguria e provincia autonoma di Bolzano. Se queste Regioni, con i dati che saranno diffusi a Dicembre, dovessero subire altre restrizioni come quelle dello scorso anno, sarebbe un guaio economico gravissimo, soprattutto per via dell’avvicinarsi prepotente delle feste natalizie. Si continua a discutere anche, soprattutto per queste Regioni a rischio zona gialla, sulla possibilità di adottare il metodo austriaco e, quindi, di applicare restrizioni, ed eventuali lockdown, solo ai non vaccinati.