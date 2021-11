Associazione Samurai Judo: partono i corsi di Karate

L’Associazione Sportiva Okinawa Karate di Venturina Terme si è trovata costretta a chiudere la propria attività dopo 11 anni di onorata presenza sul territorio a causa della privazione della sede storica (palestra Scuole Marconi) decisa dal Comune di Campiglia M.ma che ha dovuto destinare i locali per ampliare la mensa scolastica degli alunni ma che nello stesso tempo non ha fornito valide alternative all’Associazione per poter proseguire i corsi mandando a casa oltre 40 iscritti.

Fortunatamente dopo un incontro tra il Maestro Roberto Ninci ( Asd Okinawa Karate) e il Maestro Damiano Ghisolfi (Asd Samurai Judo) si sono aperte nuove prospettive e opportunità per il Karate Venturinese.

La Okinawa ripartirà il 2 dicembre p.v. con i corsi di karate per bambini, ragazzi e adulti come settore karate facente parte della ASD Samurai Judo Venturina.

Molto soddisfatto il Maestro Ninci ci spiega : “ è stato molto difficile dire ai propri iscritti che non avremo ripreso con i corsi a settembre lasciando a casa circa 40 allievi ma, non avendo più una sede dove poter praticare, come Presidente dell’Associazione mi sono visto costretto a prendere la triste decisione di cessare l’Asd ; tutto questo dopo avere dedicato anni al servizio dello sport per i giovani e non solo e contribuendo sia alla loro crescita sportiva sia alla loro formazione come persone infondendo loro iconcetti educativi della disciplina stessa con una continua crescita psicomotoria. La fortuna ha voluto che recentemente un incontro con il Maestro Ghisolfisi sia concluso con un accordo positivo per collaborare insieme, così da ora in poi saremo il nuovo settore karate della sua Associazione. I nostri corsi sono rivolti ai bambini dai 6 anni fino a 11 anni con sviluppo delle capacita motorie e i fondamentali della disciplina , Corsi di karate-do e difesa personale per ragazzi e adulti dove potranno trovare la giusta dimensione per una salutare ginnastica e uno studio di ricerca della disciplina orientale in tutte le sue forme. Avranno anche l’opportunità di partecipare a stage formativi con maestri di livello nazionale ed internazionale.

Che altro dire, chi è affascinato da quest’arte marziale può venirci a trovare e usufruire di 2 lezioni di prova senza alcun impegno; i nostri corsi si svolgeranno presso l’Associazione ASD Smurai Judo Venturina in via Cerrini n°136 il martedì e il giovedì”.

Per le iscrizioni è attiva la segreteria aperta nei giorni lunedì,mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro sito www.okinawakarate.it“