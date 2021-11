Atti vandalici contro la vetrata di un bar in pieno centro. Questo quanto accaduto nella nottata di lunedì a Lecce, ancor prima dei momenti di paura che si sono vissuti nel pomeriggio di ieri dopo l’incidente occorso a due giovani studenti. Una vicenda alquanto misteriosa, avvenuta in Via Imperatore Adriano, dove ignoti hanno mandato in frantumi, con colpi di mazza, la vetrata della “Cappuccineria degli Angeli”. La scoperta di quanto è accaduto è avvenuta la mattina seguente, nel momento in cui il titolare e i dipendenti del bar hanno raggiunto la caffetteria per cominciare la giornata lavorativa.

Atti vandalici contro la vetrata, si indaga sugli autori

Gli atti vandalici restano misteriosi anche perché non si conosce la vera natura del gesto. Potrebbe essersi trattato, infatti, di un tentativo di furto, anche se questa al momento è la pista meno accreditata, ma anche di un danneggiamento fine a sé stesso. E, fin qui, questa è l’ipotesi più accreditata, dovuta molto probabilmente ad un raid vandalico di alcuni malviventi, senza altri particolari scopi. Dopo la scoperta del danneggiamento, sul posto è arrivata la polizia che ha svolto un sopralluogo, i rilievi del caso ed ha avviato le indagini. Ora, si cercano gi autori del gesto e potranno essere utili, a tal scopo, i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.