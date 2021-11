Incontro del sindaco Lepore con il Vice Ministro agli Affari Esteri e l’Ambasciatrice della Repubblica Ceca in Italia

Bologna. Ieri pomeriggio, martedì 16 novembre 2021, si è tenuto un incontro tra il sindaco Matteo Lepore e il vice ministro agli Affari Esteri della Repubblica Ceca, Martin Tlapa e l’ambasciatrice della Repubblica Ceca in Italia Hana Hubáčková.

All’incontro sono intervenuti anche l’assessora alle Relazioni Internazionali e Fondi europei, Anna Lisa Boni, il consigliere speciale alla Cooperazione e Reti europee, Stefano Manservisi, e la delegata alla Promozione economica e Tecnopolo, Rosa Grimaldi.

La Repubblica Ceca intende potenziare le occasioni di collaborazione con l’Italia e Bologna è una città di riferimento importante, anche per il tessuto economico in cui è immersa e per la presenza dell’Università. I potenziali ambiti di collaborazione sono diversi, dalle infrastrutture al manifatturiero, automotive in particolare, all’innovazione tecnologica e mobilità. Sempre nell’ottica della sostenibilità. I prossimi step saranno quindi quelli di individuare le aree di maggior interesse reciproco e possibilmente i migliori canali di finanziamento comunitari.