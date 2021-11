Continua l’allerta della Protezione Civile: le foto di una Comiso devastata

Sono ore di grande apprensione anche nella provincia di Ragusa, a causa dell’incredibile ondata di maltempo che sta interessando tutta la Sicilia. A Vittoria, il sindaco ha diramato un’ordinanza che vuole tutte le scuole di ogni ordine e grado chiuse. A Comiso, nonostante ci siano zone della città letteralmente devastate dal maltempo e da una tromba d’aria e ancora oggi senza elettricità. non ci risultano provvedimenti particolari. Si raccomanda, però la massima prudenza

“Una forte burrasca con rovesci violenti ha lambito Comiso. La situazione meteo sta migliorando, per quel che ci comunica il Dipartimento di PC. La Protezione Civile e gli uffici tecnici del Comune sono già attivi sul territorio e negli edifici per rilevare eventuali situazioni di pericolo. L’allerta della PC è arancione per cui non sono stati adottati provvedimenti straordinari. Si invita tuttavia a limitare gli spostamenti e valutare in base alle situazioni particolari la possibilità di raggiungere il posto di lavoro/scuola.” ha scritto il sindaco Maria Rita Schembari sul suo profilo facebook.