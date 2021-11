Corri con Babbo Natale torna a Noale dopo tre anni

L’appuntamento con la classica corsa e camminata è domenica 19 dicembre da Piazza Castello.

17.11.2021 – Domenica 19 dicembre a Noale si correrà la “Corri con Babbo Natale 2021, la corsa in costume da babbo natale che riunisce ogni anno migliaia di persone provenienti da tutta la regione. Atleti, famiglie e appassionati di ogni età invaderanno le strade della città per una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione.

Dopo quasi tre anni di assenza, l’ultima edizione è stata fatta nel 2018, lo staff organizzativo raggruppa oltre sette associazioni che collaborano all’evento: Veneto Special Sport Atl. 2 Torri Noale, Cent. Reg. Sportivo Libertas Veneto, Lyons Club Noale, Veterani dello Sport Noale, Mountain Bike Noale, Gruppo Volontari Vigili del Fuoco del Miranese, Moto Club Scorzè che tutti assieme lavoreranno per finalizzare la manifestazione alla solidarietà: il ricavato sarà destinato a supportare le attività degli atleti disabili paralimpici della locale società di atletica Veneto Special Sport e per progetti di pubblica utilità dei Vigili del Fuoco del Miranese. Cinque importanti patrocini: Città di Noale, Regione Veneto, Coni Veneto, Centro Nazionale Sportivo Libertas, Lyons Club

La corsa, come da tradizione, si svilupperà in due grandi eventi: la familyRun di 5 km aperta a tutti, famiglie, appassionati, camminatori con i propri amici cani, la 10km per tesserati e la 10 km per chi volesse fare il percorso lungo a passo libero.

I primi a partire, alle ore 10.00 da Piazza Castello saranno i partecipanti alla 10 Km per tesserati, a seguire i camminatori o podisti a passo libero, chiuderanno la sfilata gli appassionati di nordic walking. La corsa non competitiva dove i mini atleti, i loro accompagnatori e i corridori di ogni età e livello percorreranno le vie più caratteristiche della città conquistando il pubblico con la loro tenerezza e simpatia fino a ritornare in piazza Castello passando per le due torri.

Tutti i partecipanti riceveranno come gadget una originale “barbamascherina” in tessuto che oltre a svolgere una funzione estetica abbinata al costume di babbo natale servirà a scopo preventivo per la protezione delle persone, una idea originale e utile visti i periodi di pandemia.

La sicurezza della manifestazione sarà a cura delle locali associazioni di Protezione Civile, della Polizia Locale e del Gruppo della Croce Rossa Italiana sezione di Noale.

I volontari impegnati nelle varie attività saranno oltre 120 tra atleti, sportivi, appassionati vari.

Per saperne di più sulle attività ed eventi della Corri con Babbo Natale 2021: la pagina Facebook Veneto Special Sport o l’evento Corri con Babbo Natale Noale oppure sui siti dedicato www.corriconbabbonatale.it dove si potranno fare anche le iscrizioni online per chi viene da fuori città.

Per iscriversi saranno sette i punti iscrizione nel comune, tutti presso negozi partner, o la mattina della corsa limitatamente ai posti disponibili, mentre per la corsa per tesserati le iscrizioni saranno presso la pista di atletica leggera di Noale oppure online.

info@ corriconbabbonatale.it www.corriconbabbonatale.it