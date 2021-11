Covid: Lombardia, da 18 novembre possono prenotare terza dose tutti over 40

“Da giovedì 18 novembre, i cittadini lombardi over 40 potranno prenotare la terza dose di vaccinazione anti-Covid sul portale di Poste italiane. Dose booster che, ovviamente, potrà essere somministrata 180 giorni dopo la seconda”. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, nella conferenza stampa. Nell’occasione è stato fatto il punto sulla situazione attuale insieme alla vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti.

Le novità

Bertolaso ha poi illustrato altre importanti novità per accelerare ulteriormente la somministrazione delle terze dosi. Fra queste la possibilità di allestire dei centri vaccinali nella Grande distribuzione organizzata della Lombardia. Compatibilmente con la logistica, anche in alcune stazioni della metropolitana di Milano. Per questo nei prossimi giorni sarà pubblicata una manifestazione di interesse rivolta alle grandi catene e ai centri commerciali.

Domande agli esperti

Prevista anche una grande diretta social e sulle tv nel pomeriggio di lunedì 29 novembre – con la partecipazione di esperti clinici. Sono stati invitati, fra gli altri, Alberto Mantovani, Carlo Signorelli, Giuseppe Remuzzi, Sergio Abrignani, Andrea Gori, Marina Picca. L’obiettivo è infatti quello di diffondere “un’informazione chiara, corretta e scientifica sulla vaccinazione anti-Covid. Questa è anche l’occasione per informare sulla stessa malattia da Covid e per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di continuare a vaccinarsi”.

È già possibile inviare domande alla mail stopaidubbi@regionelombardia.it o mandare un messaggio whatsapp al numero 334.6324686.



Covid, terza dose over 40

“Con l’inizio della fase massiva delle terze dosi a partire dal primo dicembre – ha continuato Bertolaso – ci prepariamo agli scenari più diversi. Siamo pronti a vaccinare anche 60/70.000 persone al giorno”.

I punti vaccinali già attivi resteranno aperti anche durante le festività natalizie. Da qui l’invito un po’ ‘scherzoso’: “portiamo nei centri un panettone e a condividiamo una fetta con tutto il personale impegnato anche nei giorni di Natale”.

Prenotazioni

Per quanto riguarda le prenotazioni, negli ultimi 7 giorni la Lombardia ha fatto registrare nuove richieste per 105.629 dosi. Questi numeri sono quindi pari a un + 48% rispetto ai 7 giorni precedenti.

“Nello stesso periodo – ha spiegato Bertolaso – anche le somministrazioni sono aumentate del 40%”.

Da ultimo un appello rivolto ai ragazzi della fascia 12/19 anni. Sono infatti 150.000 che ancora non si sono vaccinati.

“Vogliamo proteggerli – ha concluso Bertolaso – perché anche loro si ammalano. Così potremo ridurre le assenze a scuola e far fare loro la vita che desiderano. Non ci sono alibi per nessuno”.