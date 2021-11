Fidene, entra nel locale con un coltello e minaccia un cliente seduto al tavolo

E’ stato necessario l’intervento della polizia per sedare la vicenda

Gli agenti della Sezione Volanti e quelli del III Distretto Fidene Serpentara hanno evitato il peggio in un bar di Fidene in via Don Giustino Russolillo, dopo una richiesta per la segnalazione di un uomo armato di coltello.

Uno dei dipendenti dell’attività commerciale ha riferito che l’esagitato, identificato poi in un cittadino romano di 66 anni, è entrato nel bar armato di coltello e dopo aver minacciato un cliente seduto al bar si sarebbe scagliato su di lui che era intervenuto per evitare il peggio. All’arrivo della pattuglia di polizia poi, il 66enne ha iniziato a inveire anche contro gli agenti.

Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato arrestato per minacce aggravate, possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere nonché per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.