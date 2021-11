Galileo Galilei, cade plafoniera dal soffitto, paura per un ragazzo colpito alla testa: sul posto il 118

Le forti piogge di queste ore a Catania hanno fatto sentire i loro effetti anche sugli edifici scolastici e così, dopo il recente crollo di un tetto al liceo scientifico Boggio Lera, questa mattina è toccato al liceo scientifico Galileo Galilei.

Su una classe è avvenuto il crollo di una plafoniera e farne le spese è stato un ragazzo, che è stato colpito in testa, mentre una ragazza è stata toccata soltanto di striscio.

Come spiegato a noi telefonicamente dal vice preside dell’istituto, il dottor Giuseppe Ferlito, il ragazzo ha subito delle contusioni e delle escoriazioni ed è stato portato via in ospedale da un mezzo dei sanitari del 118 giunto sul posto.

Sempre secondo quanto detto a noi dal vicepreside dell’istituto, il ragazzo è comunque cosciente e non si temerebbero per lui conseguenze gravi.

Fonte immagine: gds.it

