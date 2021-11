I VINCITORI DEL CONCORSO MUSICALE RIVIERA ETRUSCA

Si è conclusa la ventunesima edizione del Concorso nazionale di esecuzione musicale “Riviera Etrusca”, organizzato dall’Associazione culturale “Etruria Classica” con il sostegno dell’amministrazione comunale di Piombino. La manifestazione era stata sospesa nel marzo del 2020, quando l’inizio della pandemia aveva portato alla chiusura di tutte le attività.

Le condizioni sanitarie non hanno permesso di recuperare la manifestazione in presenza con la necessaria tranquillità, per cui l’evento è stato portato a termine in modalità online, con l’invio di video preregistrati da parte dei concorrenti ancora iscritti. Le commissioni giudicatrici hanno lavorato in parte in presenza e in parte da remoto, formulando graduatorie di merito con attribuzione dei premi previsti.

“Il concorso nazionale di esecuzione musicale Riviera Etrusca – ha detto il vicesindaco Giuliano Parodi, assessore alla Cultura – è nato nel 2000 per volontà di tutte le amministrazioni comunali del comprensorio della Val di Cornia e dal 2004 è stato concentrato interamente nella città di Piombino. Il concorso è diventato negli anni un riconosciuto e atteso appuntamento per giovani musicisti desiderosi di confrontarsi tra loro e avere opportunità per farsi conoscere, per studenti stranieri residenti nel nostro paese o frequentanti istituti pubblici e privati italiani e per docenti di fama internazionale. L’augurio è che la manifestazione 2022 possa svolgersi nella prossima primavera regolarmente in presenza”.

I primi classificati nelle sezioni a categorie di età per chitarra sono stati: Giovanna Carrillo Fantappiè di Firenze, risultata vincitrice assoluta, Chiara Sarcinella di Casarano in provincia di Lecce, Jacopo Figini di La Spezia, vincitore assoluto, Margherita Emiliani di Russi in provincia di Ravenna e Samuele Provenzi di Cavenago di Brianza della provincia di Monza e Brianza.

Per la sezione pianoforte i primi classificati sono risultati invece Cristian Di Roma di Orentano in provincia di Pisa, Frida Favilli di Follonica in provincia di Grosseto, Gabriele Spescha di Roma e Susanna Nucci di Sansepolcro in provincia di Arezzo. Per la sezione fiati solisti invece il primo classificato è Shuo Zhang di Bolzano.

Per quanto riguarda la sezione archi solisti i primi classificati sono stati: Sofia Ponziani di Avezzano in provincia dell’Aquila, vincitrice assoluta ex equo assieme a Maria Luce De Ruvo di Rocca di Papa in provincia di Roma e Leone Pini di Firenze, Emma Bertozzi di Rimini e Sara Rosati di Siena.

Il primo premio per il premio lirico “Galliano Masini” invece non è stato assegnato. Si sono classificati secondi ex equo Goar Faradzhian di Roma e Yuko Tsuchiya di Parma.

Anche il primo premio per il premio pianistico “Gioiella Giannoni” non è stato assegnato. Edoardo Mancini di Livorno si è classificato secondo davanti a Lorenzo Reho di Pavia, classificatosi terzo.